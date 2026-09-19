(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Una posizione di questo tipo (contro le guerre "organizzeremo i disertori", ndr.) non so come possa conciliarsi con la politica del partito". Così Romano Prodi, ex premier e ex presidente della Commissione Ue, sulle parole pronunciate dalla segretaria dei giovani democratici Virginia Libero a Reggio Emilia. Lo ha detto intervenendo alla trasmissione di Radio24 'Immagini, uno sguardo sulla attualità'. "Quando l'ho sentita - ha detto Prodi - ho detto speriamo che cresca, perché se c'è uno che ha sempre lottato per la pace sono io, però qui ci troviamo di fronte a una scelta ben chiara, una politica obbligata da una serie di circostanze che hanno aperto una guerra incredibile. Una posizione di questo tipo non so come possa conciliarsi con la politica del partito, io ritengo che questa sia un'affermazione fuori dal disegno che il PD porta avanti, quindi una proposta che non è del PD e che non è mai neanche stata discussa all'interno del PD, a quanto so io, quindi prendiamola come un errore di sbaglio, direbbe Topo Gigio". (ANSA).