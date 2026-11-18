(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Gli incidenti di piazza durante i cortei e gli attacchi ai cantieri del Tav in Valle di Susa non possono essere sempre considerati il prodotto di "conflitti a bassa intensità: sono fatti gravi". Lo ha detto il pm della procura di Torino Davide Pretti, oggi in tribunale nel chiedere la sorveglianza speciale per Gianluca Millesimo, un giovane attivista di area autonoma considerato un esponente dell'ex centro sociale Askatasuna. Il magistrato ha richiamato le "devastazioni" dello scorso luglio nei cantieri del Tav a Chiomonte (Torino)e quanto accaduto durante la manifestazione del 31 gennaio nel capoluogo piemontese. "Penso - ha spiegato - che tutti abbiamo negli occhi le immagini del poliziotto preso a martellate. Ma è stata anche data alle fiamme una camionetta della polizia con un agente rimasto dentro. Un caso che giustamente un gip ha riconosciuto come un tentato omicidio. Si sente spesso parlare di conflitto a bassa intensità. Non è così. Sono fatti gravi". (ANSA).