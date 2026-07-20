(ANSA) - VICENZA, 20 LUG - Si è aperto oggi in tribunale a Vicenza il processo per presunti maltrattamenti in un asilo di Schio (Vicenza). Nell'udienza preliminare il giudice ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata dai legali di due maestre, arrestate nel maggio 2025 con l'accusa di maltrattamenti aggravati. La difesa delle due donne, in accordo con il pubblico ministero, aveva chiesto di patteggiare una condanna a 1 anno e 10 mesi, rigettata in apertura dell'udienza dal giudice per le indagini preliminari che ha ritenuto la pena "non congrua data la gravità dei fatti e in particolare per l'assoluta vulnerabilità delle persone offese, come pure per la reiterazione dei fatti". All'esterno del Palazzo di Giustizia le mamme dei bambini della classe hanno protestato nel corso di un sit-in in cui hanno esposto cartelli ed esposto le loro motivazioni, con le quali chiedono "giustizia". (ANSA).