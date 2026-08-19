(ANSA) - BOLOGNA, 19 AGO - Un volo EasyJet partito alle 16.30 da Rimini e diretto all'aeroporto londinese di Gatwick ha registrato, subito dopo il decollo, un problema al motore sinistro che ha spinto il pilota del velivolo, un Airbus A319-111, a richiedere un atterraggio di emergenza sulla pista del 'Fellini'. L'allarme ha fatto scattare immediatamente il protocollo previsto in questi casi mobilitando vigili del Fuoco, forze dell''ordine e personale del 118. L'aereo, con 140 passeggeri a bordo, ha volato diversi minuti, presumibilmente per ridurre la portata del carburante, prima di rientrare in aeroporto, dove ha toccato terra senza problemi qualche minuto dopo le 17. I passeggeri sono stati sbarcati in buone condizioni. Sono in corso gli accertamenti tecnici sul velivolo per stabilire la natura dell'avaria mentre lo scalo romagnolo è in attesa di istruzioni dalla compagnia aerea per capire come riproteggere il volo. (ANSA).