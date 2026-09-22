(ANSA) - BOLOGNA, 22 SET - Giornata di disagio per i passeggeri di un treno Frecciarossa - 8814 - partito da Lecce con destinazione Milano Centrale. Il convoglio ha avuto un problema tecnico al bivio di Castelfranco Emilia, nel Modenese, dove è rimasto fermo per oltre un'ora per poi riprendere a velocità ridotta il viaggio. Nella stazione di Modena, dove è in arrivo, è previsto - con l'ausilio del personale Customer Care di Trenitalia - il trasbordo dei passeggeri su un altro Frecciarossa che proseguirà la corsa fino a destinazione. Trenitalia stima un ritardo complessivo di almeno tre ore. Il blocco del Freccia 8814, poco prima della stazione di Reggio Emilia Av Medio Padana, dove è prevista una fermata, prima della destinazione finale, ha provocato ritardi su altri convogli rimasti in coda, con ritardi intorno alla mezz'ora. Un altro treno - FR 9628 Napoli Centrale-Milano Centrale - ha un ritardo superiore a 60 minuti. (ANSA).