(ANSA) - TORINO, 17 NOV - Un faro sulle condizioni dell'ospedale Molinette è stato acceso dalla procura di Torino dopo una serie di accertamenti avviati a seguito del caso del crollo di una porzione di controsoffitto, avvenuto lo scorso giugno, in uno spogliatoio del reparto di neurochirurgia. Lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) e polizia giudiziaria, secondo quanto apprende l'ANSA, a settembre hanno rilevato la presenza di "rischi strutturali" legati a cedimenti analoghi e al cosiddetto "sfondellamento dei solai". Problemi sarebbero sorti anche sul contenuto del documento di valutazione dei rischi. Un fascicolo è stato aperto per violazione del decreto legislativo 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro. A una figura individuata come responsabile sono state impartite delle prescrizioni, con un elenco di misure da adottare entro un certo periodo di tempo. Il direttore generale della Città della Salute, Livio Tranchida, nelle scorse settimane ha fatto sapere alla Procura - sempre secondo quanto si apprende - di essersi già attivato per affidare a operatori specializzati le verifiche necessarie. Il complesso degli interventi ordinati dallo Spresal, tra controlli e lavorazioni, dovrebbe richiedere non meno 18 mesi. Con la messa in regola e il pagamento di una sanzione il fascicolo di indagine si chiuderà senza altre conseguenze. (ANSA).