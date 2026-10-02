(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Persiste l'alta pressione sull'Italia, favorita da una complessa dinamica su scala europea e globale. Il primo fine settimana di ottobre sarà dunque caratterizzato dal sole e temperature massime fino a 28-29°C. Oggi una nuvolosità sparsa interesserà il Nord e la fascia tirrenica, con locali piovaschi sulle Alpi occidentali e in Sardegna. E' quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nel corso del fine settimana - sottolinea - prevarranno condizioni di stabilità atmosferica e tempo in gran parte soleggiato su quasi tutto il Paese". Temporanei addensamenti interesseranno il Nord-Ovest e la Sicilia, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili isolati rovesci. Nel dettaglio: - Venerdì 2. Al Nord: nuvolosità sparsa con isolati piovaschi sulle Alpi occidentali. Al Centro: nubi irregolari. Al Sud e sulle Isole: tempo in prevalenza stabile, salvo isolati, ma rari piovaschi in Sardegna. - Sabato 3 e Domenica 4. Tempo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola. Temporanei addensamenti al Nord-Ovest e sulla Sicilia, con isolate piogge pomeridiane limitate all'isola. - Tendenza: persistenza di valori termici superiori alla norma stagionale per la prima parte della settimana; ipotizzato un graduale cedimento dell'alta pressione verso la metà della prossima settimana. (ANSA).