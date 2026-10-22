(ANSA) - BELLUNO, 22 OTT - Con le prime nevicate della stagione sui passi dolomitici del Veneto è entrato in azione il servizio di manutenzione invernale di Anas. Gli interventi hanno interessato in particolare le cosiddette "strade di rientro", trasferite da pochi giorni alla gestione della società, che ha assicurato fin dalle prime precipitazioni le attività necessarie per la sicurezza della circolazione. Nevicate si sono registrate lungo la SS 48, in corrispondenza dei passi Pordoi, Falzarego e Tre Croci, sulla SS 48 bis e sulla SS 52 "Carnica", nei pressi del Passo Monte Croce Comelico. In previsione delle precipitazioni e dell'abbassamento delle temperature, il personale Anas e le imprese incaricate hanno effettuato trattamenti antighiaccio e, nel corso della notte, alle operazioni di pulizia del piano viabile nei tratti interessati dalla neve. Le attività di prevenzione hanno riguardato anche i passi della Val di Zoldo e della Val Cellina, lungo la ex SP 251, e il Passo Duran, sulla ex SP 347. Questa prima fase operativa è stata l'occasione per mettere alla prova fin da subito il sistema di gestione invernale anche sulle strade passate di recente ad Anas, in un percorso di miglioramento continuo del servizio. (ANSA).