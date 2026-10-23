(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Comincia a tornare gradualmente alla normalità la situazione degli approvvigionamenti a Ischia e Procida, dopo i pesanti disagi provocati negli ultimi giorni dallo sciopero degli autotrasportatori. Le prime autobotti cariche di benzina e gasolio per autotrazione sono attese a breve sulle due isole del golfo di Napoli, dove numerosi distributori sono ormai a secco da diversi giorni, rendendo impossibile il rifornimento per i veicoli. L'arrivo dei primi carichi consentirà di riavviare progressivamente l'attività degli impianti, anche se per il pieno ripristino delle scorte saranno necessari ulteriori rifornimenti. Migliora intanto anche la situazione nei supermercati e nei negozi di alimentari, dove stanno tornando le merci dopo giorni di scaffali semivuoti e difficoltà nella distribuzione. Sono riprese le consegne di numerose tipologie di prodotti, compresi quelli freschi, con nuovi quantitativi di frutta, verdura e altri generi deperibili destinati a ricostituire le scorte degli esercizi commerciali. Qualche difficoltà invece per il comparto dei trasporti, ancora condizionati dalla carenza di carburante. Sul fronte dei collegamenti marittimi oggi Caremar effettuerà quasi tutte le corse previste per Ischia, Procida e Capri, così come la Snav, che garantirà gran parte dei servizi con gli aliscafi. Programmi ridotti, invece, per Medmar, Gestur e Alilauro, costrette a sopprimere alcune partenze a causa delle scorte insufficienti. A Capri la Snav ha cancellato soltanto alcune corse da Napoli, mentre la Navigazione Libera del Golfo (NLG) effettuerà un numero limitato di collegamenti sia dal capoluogo campano che da Sorrento. Sulla stessa tratta Alilauro Gruson ha invece effettuato alcune corse soltanto nelle prime ore della mattinata. Ancora qualche disagio anche per il trasporto pubblico su gomma: la mancanza di carburante ha provocato la soppressione di diverse corse degli autobus EAV, soprattutto sull'isola d'Ischia. La situazione resta oggi dunque problematica per la mobilità, mentre la graduale ripresa dei rifornimenti dalla terraferma lascia intravedere un progressivo superamento delle difficoltà che negli ultimi giorni hanno interessato le isole del golfo di Napoli. (ANSA).