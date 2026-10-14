(ANSA) - PESCARA, 14 OTT - Prima neve della stagione sulla Maiella, dopo le recenti perturbazioni: ora che il cielo è tornato sereno, le cime del massiccio montuoso, che raggiunge i 2.793 metri, sono visibilmente imbiancate. La nevicata si è registrata in particolare nella notte tra lunedì e martedì, quando il territorio regionale è stato interessato da intense precipitazioni. Proprio sulla Maiella, nelle ultime ore, la temperatura è scesa sotto lo zero: secondo le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris, infatti, il termometro è arrivato a -0,4 gradi nella zona della Majelletta - Blockhaus. La temperatura più bassa, però, si è registrata a Rocca di Mezzo, nell'Aquilano, con -2,1 gradi, seguita da Piani di Pezza (-1,3 gradi). Sotto zero anche L'Aquila, con -0,7. Per quanto riguarda le prossime ore, secondo gli esperti di AbruzzoMeteo.org, "sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sul versante adriatico e a ridosso dei rilievi appenninici nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo. Nubi medio-alte e stratificate potrebbero, inoltre, favorire estese velature soprattutto sul settore occidentale della nostra regione nel corso della giornata. A partire dalla giornata di giovedì è previsto un graduale aumento della nuvolosità a causa del transito di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni". (ANSA).