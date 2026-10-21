(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 21 ottobre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,026 euro al litro euro al litro (2,027 ieri) per la benzina e 2,259 (2,258 ieri) euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è stabile a 2,045 per la benzina e 2,294 per il gasolio. (ANSA).