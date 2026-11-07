(ANSA) - TRIESTE, 07 NOV - Non si è svolta una nuova manifestazione di protesta in piazza Libertà di cui per ore oggi è circolata la notizia che sarebbe rimbalzata anche su varie piattaforme social. Sul posto intorno alle 18:30 erano presenti circa cinquanta persone, che poi, con il passare del tempo, si sono allontanate. La situazione è tranquilla, sul posto c'è un nutrito schieramento delle forze dell'ordine che presidia l'intera zona, compresa la Stazione ferroviaria. L'accesso al mercato di via Flavio Gioia, inutilizzato da tempo, ieri è stato forzato per aprire uno spazio di prima accoglienza a bassa soglia da destinare ai migranti, in alternativa ai fatiscenti edifici del Porto Vecchio. Questa sera l'accesso a quegli stessi locali sono stati chiusi e sbarrati. Come disposto dalla Questura per il fine settimana, in piazza non ci sono nemmeno le associazioni di assistenza che di solito distribuiscono cibo e coperte e forniscono aiuti di varia natura ai migranti. Intanto, è stato tracciato un bilancio dei feriti degli scontri di ieri, sono 7 persone in tutto di cui cinque poliziotti e due manifestanti. Sul versante delle indagini, la polizia starebbe visionando i filmati girati nel corso degli scontri e non si esclude che alcune persone possano essere denunciate a breve. La manifestazione di ieri era stata convocata in seguito alla tragedia nel Magazzino 18 del Porto Vecchio dove sono morti soffocati un migrante e una giovane friulana. (ANSA).