(ANSA) - GENOVA, 18 SET - La procura di Genova ha chiuso le indagini nei confronti di Mohammad Hannoun, l'attivista e presidente dell'Associazione palestinesi in Italia arrestato lo scorso 27 dicembre con l'accusa terrorismo per aver finanziato Hamas attraverso una rete di associazioni di beneficenza. Oltre che ad Hannoun la procura ha inviato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a Riyad Albustanji, Yaser Elasaly e Raed Dawoud, Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa e Khalil Abu Deiah. Le indagini sono state chiuse per sei dei sette presunti terroristi finiti in carcere nove mesi fa. I primi quattro (Hannoun, Albustanji, Elasaly e Dawoud) si trovano da allora detenuti nelle carceri di alta sicurezza di Terni, Rossano Calabro, Ferrara e Sassari. (ANSA).