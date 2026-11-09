(ANSA) - TRIESTE, 09 NOV - Un centinaio di persone hanno partecipato questo pomeriggio al presidio davanti al Comune per commemorare le due vittime morte in un incendio nella tarda serata del primo novembre in Porto Vecchio in un edificio fatiscente utilizzato dai migranti per ripararsi. Mentre nel Municipio era in corso una seduta del Consiglio comunale, all'esterno si sono alternati vari interventi dei manifestanti al megafono. Qualcuno ha chiesto la possibilità di utilizzare l'ex mercato di via Flavio Gioia come centro di accoglienza a bassa soglia per dare un tetto agli immigrati sprovvisti di assistenza. Altri hanno ricostruito la serata di venerdì scorso quando si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. E' stato sottolineato più volte che tra i primi sono rimaste contuse più persone. Piazza Unità d'Italia, sotto una pioggia costante, era controllata da un notevole dispiegamento di forze dell'ordine. (ANSA).