(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Gli indirizzi di posta elettronica delle scuole sono pubblici e le caselle istituzionali sono gestite centralmente dal Ministero dell'Istruzione al quale chiediamo di progettare sistemi di filtraggio e di riconoscimento dei modelli ricorrenti, per evitare che ogni scuola debba fronteggiare in solitudine i messaggi minatori". A dirlo è il presidente di Anp, Antonello Giannelli, che concorda con il protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme, "la sua attuazione sia accompagnata da un canale di allerta centralizzato in grado di avvisare in tempo reale le scuole quando è in corso un attacco massivo". (ANSA).