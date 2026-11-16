(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Il nuovo invio massivo di mail alle scuole recapitata oggi a numerisi istituti contiene anche un riferimento alle mense ma non ha colto impreparati i dirigenti scolastici che si sono attenuti alle nuove disposizioni e non hanno perso la calma. Solo in pochi casi c'è stata una interruzione precauzionale del servizio mensa che poi, dopo i controlli, è ripreso regolarmente. Nella emai si legge infatti anche: "abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio". "E' l'ennesima email con messaggi farneticanti e grotteschi - dice all'ANSA il presidente dei presidi di ANP, Antonello Giannelli - Sono contenuti che vanno ignorati e girati alla polizia postale e così oggi hanno fatto i colleghi". Tra gli istituti romani ai quali è stata recapitata l'emai c'è l'istituto comprensivo Hypatia a Tor Bella Monaca, che conta 940 allievi. "Abbiamo attivato il protocollo - spiega la dirigente Annalisa Laudando all'ANSA - ho chiamato il 112 e ho raccontato quale fosse la situazione. Mi hanno subito risposto che avrebbero inviato una pattuglia di forze dell'ordine per controllare. In via del tutto autonoma, avendo una scuola con 4 plessi scolastici con le mense, ho fatto un salto alle mense. E ho saputo che il personale era stato contattato già dall'ispettrice del servizio mensa e temporaneamente avevano l'ordine di non far accedere nessuno. Senza cresare panico abbiamo comunicato che c'era un disservizio anche se il primo turno, quello dei bimbi infanzia alle 11,30, aveva già pranzato. Successivamente, quando ci è stato detto che tutti potevano accedere alla mensa, si è proceduto alla sommisinstrazione dei pasti, abbiamo solo dovuto attendere il via libera da parte degli enti preposti. Alle 12,20 tutto ha ripreso a funzionare. I protocolli stanno funzionando bene. La prima volta siamo stati presi tutti di sorpresa ora ci siamo snelliti, certo la guardia non viene mai abbassata", conclude la preside. (ANSA).