(ANSA) - SEUL, 18 SET - Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha dichiarato che "è evidente come il presidente statunitense Donald Trump desideri un dialogo con la Corea del Nord, mentre i negoziati sul nucleare restano in una situazione di stallo". "Ciò che è chiaro - ha sottolineato Lee durante una conferenza stampa - è che il presidente Trump vuole il dialogo; anch'io lo esorto a intraprendere la via del dialogo. Trump, nel tentativo di riallacciare il legame che sostiene di aver instaurato con Kim durante il suo primo mandato, ha riferito ai giornalisti il mese scorso di voler incontrare il leader nordcoreano entro quest'anno. Il presidente statunitense ha inoltre sottolineato l'importanza di "andare d'accordo" con Kim, aggiungendo che Pyongyang dispone ormai di 57 armi nucleari "molto potenti" (secondo le stime di Seul, il numero si aggira tra le 80 e le 120). La Corea del Nord non ha risposto in modo esplicito alle aperture di Trump. Lee ha affermato che la Corea del Sud sta proseguendo con gli "sforzi di coordinamento preliminare" per favorire il dialogo tra Corea del Nord e Stati Uniti, aggiungendo che un incontro "resta difficile... ma non impossibile". "Non posso dire con certezza quale sia la probabilità - ha concluso Lee - ma è altrettanto chiaro che dobbiamo compiere ogni sforzo possibile per trasformare tale possibilità in realtà". (ANSA).