(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, poche ore prima del voto in Aula alla Camera lancia un appello: "Votate tutti il disegno di legge contro l'antisemitismo. Contro ogni forma di discriminazione e di razzismo". "Mi rivolgo a tutte le deputate e a tutti i deputati, di maggioranza e di opposizione, senza distinzione di partito - scrive Meghnagi. Oggi avete nelle vostre mani una scelta che non è tecnica, non è di schieramento, non è di tattica parlamentare". "È una scelta morale - afferma -. Ve lo chiedo perché le nostre Comunità sono in pericolo. Non in teoria. Non in un libro di storia. Oggi, qui, in Italia. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad aggressioni continue: scritte sui muri delle sinagoghe, minacce ai rabbini, studenti ebrei insultati nelle università, bambini che hanno paura a dire di essere ebrei a scuola, negozi presi di mira, persone aggredite solo perché portano una kippah o una stella di David. Non sono episodi isolati. Sono un clima. Un clima che noi conosciamo bene, perché lo abbiamo già vissuto nella storia. E sappiamo dove porta quando si decide di voltarsi dall'altra parte. La Shoah - ricorda Meghnagi - non è nata dai forni crematori. È nata dalle parole. Dalle parole d'odio lasciate correre". "Ecco perché questa legge serve - aggiunge - Non per imbavagliare nessuno. Non per impedire la critica politica, che è legittima e resterà sempre legittima. Ma per dire con chiarezza, con la forza della legge, che in Italia l'odio antiebraico non è un'opinione. È un crimine contro la dignità umana. La definizione Ihra non è un'arma politica. È uno strumento che il mondo democratico ha adottato per riconoscere l'antisemitismo quando si traveste da altro. Per distinguere il dissenso, che è sacrosanto, dall'odio, che deve essere fermato". Per i presidente della Comunità Ebraica di Milano il provvedimento "non è di destra o di sinistra. Il razzismo non ha colore politico. Se oggi il Parlamento voterà diviso, gli odiatori si sentiranno più forti. Se voterà unito, l'Italia darà un segnale potente: qui non c'è spazio per l'odio. Votate sì. Votate tutti. Per i nostri figli, per la memoria di chi non c'è più, e per l'Italia che vogliamo essere". (ANSA).