(ANSA) - BOGOTA, 10 AGO - Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Colombia aggiornato alle 12.30 colombiane è di 111 morti e 87 feriti. Lo ha riferito il presidente Abelardo de la Espriella nel suo primo messaggio pubblico al termine della riunione del Comando Unificato dell'emergenza. Il presidente ha riferito che a partire da adesso sarà il governo a fornire le cifre ufficiali riguardanti le vittime e i danni del sisma. "Il governo nazionale ha dispiegato tutte le sue capacità, la priorità è salvare le persone sotto le macerie", ha affermato de la Espriella. (ANSA).