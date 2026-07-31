(ANSA) - MADRID, 31 LUG - "Le stime parlano di circa 60.000 persone entrate nelle ultime ore, il che equivale al 70% della popolazione di Ceuta. La situazione è insostenibile". E' quanto ha detto il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, Juan Jesus Vivas, in dichiarazioni ai media dopo una riunione con il premier Pedro Sanchez, il ministro dell'Interno e i vertici delle forze di sicurezza. "E' come se in Spagna in 24 ore entrassero 34 milioni di persone. Una cifra che indica che è assolutamente impossibile assimilare questa pressione", ha segnalato, denunciando la "sensazione di inquietudine, impotenza in alcuni caso di abbandono" della popolazione. (ANSA).