(ANSA) - LODI, 27 SET - "I compagni di studi di Jacopo, più che addolorati, sono sconvolti. Faremo interventi di supporto anche con psicologi per ascoltarli e aiutarli a superare quanto accaduto". Così la dirigente scolastica Daniela Verdi, che guida il liceo artistico Callisto Piazza, la scuola di Lodi frequentata da Jacopo Trabattoni, il giovane trovato morto folgorato venerdì sera dopo essersi arrampicato su un traliccio. "Noi - conclude la preside - abbiamo 110 ragazzi fantastici, eccezionali. La scuola è l'ultimo baluardo, l'ultima spiaggia tra le agenzie educative ma noi siamo consapevoli del lavoro di grande responsabilità che abbiamo: per questo favoriamo a tutti i livelli la relazione umana, che per noi è fondamentale. Questa tragedia non la voglio commentare". (ANSA).