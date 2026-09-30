(ANSA) - TREVISO, 30 SET - E' stato presentato stamani nella sala Spadolini del ministero della Cultura, il dossier "Memorie correnti, pagine viventi", con cui Treviso è finalista per il titolo di Capitale italiana del libro 2027. Ad aprire l'audizione è stato il sindaco Mario Conte, seguito da Fabrizio Malachin, dirigente del Settore musei-biblioteche, cultura-turismo-teatro e paesaggio, Martina Begalli, coordinatrice per le attività biblioteconomiche e public library delle biblioteche comunali, e Maria Teresa De Gregorio, assessora a cultura e turismo. La presentazione è stata introdotta da un video dedicato alla candidatura, seguito dall'illustrazione del progetto. Il dossier racconta una città che vuole costruire il proprio futuro partendo dal rapporto secolare con l'acqua, la parola scritta e il libro. "Memorie correnti, pagine viventi" richiama il Sile e il Botteniga, corsi d'acqua che attraversano e definiscono Treviso e che diventano metafora delle storie e della memoria. Lo stesso logo della candidatura rappresenta la città vista dall'alto, delimitata dalle sue acque, dalle quali nasce un libro aperto. "Questo progetto nasce dalla comunità, da una struttura culturale solida e dalla volontà di unire e coinvolgere - ha dichiarato Conte -. Non abbiamo costruito una candidatura calata dall'alto, ma un percorso che parte dalle nostre biblioteche, dai ragazzi, dagli operatori culturali e da tutte quelle realtà che ogni giorno fanno vivere il libro e la lettura a Treviso". (ANSA).