(ANSA) - CIVIDALE DEL FRIULI, 27 GIU - Sanzionata dopo essere stata sorpresa a prendere il sole in topless sotto il Ponte del Diavolo: è successo a Cividale del Friuli (Udine). La vicenda, riportata dal Messaggero Veneto, risale a giugno 2021 e a febbraio 2027 sarà discussa davanti al giudice di pace. A essere stata multata, con un'ammenda di 100 euro più altri 5 per le spese di notifica, per violazione del regolamento di polizia urbana della Comunità del Friuli Orientale, è una donna originaria del Brasile, che ora, assistita dall'avvocato Carlo Monai, chiede l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione. Secondo il verbale degli agenti della polizia locale, giunti sul greto del Natisone, la donna si sarebbe resa protagonista di "comportamenti offensivi della pubblica decenza". In particolare, lasciando "scoperte le parti intime", "in luogo aperto ed esposto al pubblico, visibile dalla pubblica via, e in particolar modo dalla panoramica del Ponte del Diavolo". Per Monai "la contestazione appare travisata nella ricostruzione del fatto"; inoltre il verbale sarebbe nullo "per indeterminatezza dell'addebito". Il legale ha anche richiamato il significato di "pubblica decenza", citando sentenze della Cassazione che hanno "assolto" il monokini. Secondo l'avvocato, il comportamento della donna è stato, in conclusione, "inoffensivo e ricompreso nell'ambito dell'esercizio della libertà personale". L'udienza in Tribunale è già stata fissata: le parti compariranno davanti al giudice il 10 febbraio 2027. (ANSA).