(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Si è tenuta oggi la prima edizione del Premio De Sanctis per la sezione dedicata a "Editoria, Informazione, Creatività e Intelligenza Artificiale", e sono stati assegnati i riconoscimenti a Padre Paolo Benanti (Premio Pensiero critico), alla Sapienza Università di Roma (Premio Competenze del futuro), a Silvia Calandrelli e il team Rai (Premio Nuove sfide editoriali), e infine a Martina Pennisi del Corriere della Sera (Premio Linguaggio digitale). Sono state contestualmente assegnate anche due menzioni speciali, "A scuola di notizie" al progetto editoriale Popotus di Avvenire e "L'era delle intelligenze" a Sonia Montegiove, autrice del volume "AI come ansIA. Cosa dobbiamo sapere per insegnare ai più giovani a convivere con l'intelligenza artificiale", alla presenza di Gianni Letta, Presidente del Premio nato nel 2009, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini, Presidente della giuria di questa nuova categoria, e del Presidente della Fondazione De Sanctis Francesco De Sanctis. Durante la cerimonia di premiazione nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, padre Paolo Benanti è intervenuto con una lectio magistralis sul tema "Tecnologie dal volto umano: le sfide dell'IA" e al termine della giornata Gianni Letta ha consegnato la medaglia del presidente della Repubblica a Francesco De Sanctis. Più in dettaglio la giuria della prima edizione, presieduta dal Sottosegretario Barachini, è composta da Gianni Letta; Alessandra De Marco, dirigente generale per l'informazione e la comunicazione istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria; Raimondo Astarita, direttore dei rapporti istituzionali per la Fondazione Milano Cortina 2026; Maurizio Molinari, giornalista; Mario Calabresi, giornalista e scrittore; Antonio Porro, amministratore delegato del Gruppo Mondadori; Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico; Simona Agnes, componente del Consiglio di Amministrazione Rai; Ferruccio de Bortoli, giornalista e saggista; Monica Maggioni, direttrice editoriale per l'offerta informativa della Rai, e Agnese Pini, giornalista e direttrice di testate del gruppo QN. Il Premio De Sanctis Editoria, Informazione, Creatività e Intelligenza Artificiale è promosso dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio della Rai, la partecipazione di Engineering in qualità di Official Partner e de Il Sole 24 Ore in qualità di Media Partner. (ANSA).