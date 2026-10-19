(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 19 OTT - Dall'Ucraina a Gaza, dall'Iran al Medio Oriente. Le guerre raccontate da chi le ha viste da vicino tornano al centro del Premio nazionale sul Reportage di Guerra 'Antonio Russo', in programma sabato 24 ottobre all'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare (Chieti). La tredicesima edizione ricorda il giornalista di Radio Radicale ucciso in Georgia nell'ottobre del 2000, mentre documentava il conflitto nel Caucaso. Si comincia alle 14.30 con un corso di formazione dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo sul ruolo degli inviati in prima linea. A confrontarsi saranno Andrea Mori, Gabriella Simoni, Fausto Biloslavo, Emanuele Satolli ed Eric Salerno, moderati da Jacopo Ottenga. Alle 17 la cerimonia condotta dal direttore del Centro, Luca Telese, e dall'attrice Alessandra Relmi. Quattro i premiati: Lodovica Bulian, inviata di Quarta Repubblica, per la televisione; Greta Privitera del Corriere della Sera per la carta stampata; il fotoreporter Emanuele Satolli per la fotografia; Eric Salerno, storico inviato del Messaggero, alla carriera. Non solo giornalismo. Marco Bocci porterà sul palco 'Le stanze della pace', recital ideato dal direttore artistico Davide Cavuti, e ricorderà le vittime di Marcinelle, a settant'anni dalla tragedia. Con lui Libera Candida D'Aurelio alla voce e Martin Diaz alla chitarra. Il programma intreccia musica e teatro, ripercorrendo alcune pagine della storia contemporanea attraverso il tema della dignità umana. "Siamo alla XIII edizione e, purtroppo, ci ritroviamo sempre ad avere difficoltà a scegliere tra i moltissimi teatri di guerra - osserva Michele Russo, presidente della Fondazione organizzatrice -. Noi continuiamo a organizzare questo evento con l'intento di premiare chi, con passione, grande professionalità ed encomiabile coraggio ci fa conoscere verità utili alla maturazione delle nostre coscienze e alla formazione di un giudizio basato su elementi solidi e scevri da ideologia". Il premio, patrocinato dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Francavilla al Mare e dall'Ordine dei giornalisti, si concluderà alle 19 con gli interventi della sindaca Luisa Russo, dell'assessora alla Cultura Cristina Rapino, dello stesso Michele Russo e del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. (ANSA).