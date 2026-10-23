(ANSA) - PARIGI, 23 OTT - "Fatti gravissimi si sono verificati a Trappes, nel dipartimento di Yvelines. Una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite. L'individuo è stato fermato e posto in custodia cautelare. Tutti i mezzi delle forze di sicurezza e dell'autorità giudiziaria sono pienamente mobilitati. La Procura nazionale antiterrorismo ha reso noto di aver avviato un monitoraggio della situazione": è quanto scrive in un messaggio pubblicato su X il premier francese, Sébastien Lecornu, aggiungendo che "le autorità competenti forniranno aggiornamenti a tempo debito". (ANSA).