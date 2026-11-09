(ANSA) - PALERMO, 09 NOV - I funerali di Emanuele Rubino, 36 anni, che era stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione per il tentativo di omicidio, nel 2016, di un gambiano cui aveva sparato alla testa, e aveva subito altre condanne tra cui una a 9 anni e mezzo per estorsione a commercianti stranieri, si sono trasformati in una manifestazione con lancio di petardi e un corteo funebre con un centinaio di persone anticipato da ciclomotori rombanti con i guidatori senza casco nell'area pedonale di via Maqueda a Palermo. Alla vista del corteo molte persone si sono spaventate e i turisti sono rimasti allibiti. Rubino era ai domiciliari per motivi di salute. Familiari e amici del defunto hanno accompagnato il feretro nel carro funebre lungo la strada centrale e nel mercato Ballarò fino alla chiesa del Carmine. Le immagini del corteo sono state rilanciate da numerosi profili social. "Palermo non può accettare - dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - che intere strade e pezzi di città diventino teatro di comportamenti che alimentano nei cittadini la percezione di non essere tutelati e di non poter vivere liberamente i propri quartieri. Desidero sottolineare che il corteo funebre è stato prontamente segnalato dal presidio della Polizia municipale presente ai Quattro Canti, consentendo di intervenire per impedirne il proseguimento in quella direzione. Un intervento che ha evitato che si ripetessero scene ancora più gravi e indecorose, come purtroppo già accaduto in occasione di altri funerali in passato". (ANSA).