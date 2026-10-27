(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Ne parleremo giovedì in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per tirare le somme, ma sono continui i contatti con la questura, con il Viminale e anche con chi organizza la manifestazione per potere evitare infiltrazioni di soggetti e perchè tutto si possa svolgere in serenità". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, rispondendo a margine del Salone della giustizia ad una domanda sulle manifestazioni nella giornata di sciopero generale in programma venerdì prossimo. (ANSA).