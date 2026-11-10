(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Precipitazioni frequenti, neve sulle Alpi e vento sostenuto dai quadranti meridionali. Sono queste in estrema sintesi le previsioni fino a sabato prossimo secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Il flusso umido e instabile - afferma - interesserà soprattutto il versante tirrenico e i rilievi settentrionali, con accumuli pluviometrici consistenti tra Liguria di Levante e Alta Toscana". Nel dettaglio: - Martedì 10. Al Nord: nubi compatte con precipitazioni diffuse, più abbondanti su Liguria di Levante e Friuli Venezia Giulia; nevicate sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri; massime tra 11 e 15°C. Al Centro: piogge su Alta Toscana e lungo la fascia tirrenica laziale; ventilazione tesa da sud-ovest con raffiche fino a 50-60 km/h; massime comprese tra 16 e 20°C. Al Sud ed Isole: rovesci sparsi sulla Sardegna occidentale e precipitazioni irregolari sulla Campania; cieli parzialmente nuvolosi sul settore ionico; mari molto mossi; massime fino a 20-23°C. - Mercoledì 11. Al Nord: piogge insistenti tra Liguria orientale e Triveneto, più deboli e isolate sul Nord-Ovest; massime stazionarie tra 11 e 15°C. Al Centro: rovesci diffusi su Toscana, Umbria e alto Lazio; nuvoloso lungo le coste adriatiche con fenomeni scarsi; massime tra 16 e 22°C. Al Sud ed Isole: instabilità lungo la fascia costiera campana; ampie schiarite sulla Sicilia e sul settore ionico; venti moderati meridionali con raffiche fino a 40-50 km/h; massime fino a 20-25°C. - Giovedì 12. Al Nord: marcata instabilità su Liguria e Nord-Est con precipitazioni abbondanti; quota neve oltre i 1800-2000 metri; massime tra 10 e 13°C. Al Centro: rovesci diffusi e continui su Toscana e Lazio; venti di burrasca meridionali con raffiche tra 60 e 80 km/h; massime sui 17-21°C. Al Sud ed Isole: precipitazioni in intensificazione sulla Sardegna occidentale e sulla Campania; mari agitati o molto agitati e rischio mareggiate sulle coste esposte; massime in deciso rialzo con punte di 22-27°C. Tendenza: tra venerdì 13 e sabato 14 prosecuzione della fase perturbata con oltre 150 mm in 48 ore al Centro-Nord e piogge in trasferimento al Sud peninsulare. Da domenica 15 miglioramento e tempo asciutto. (ANSA).