(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Sarà una settimana all'insegna del maltempo con precipitazioni diffuse e vento su tutto lo Stivale. Colpa di una serie di perturbazioni che si sussegue sul bacino del Mediterraneo. E' quanto annuncia Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it "Oggi - afferma - le piogge si concentreranno lungo il versante tirrenico, interessando Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Sul resto dell'Italia prevarranno maggiori spazi soleggiati. I venti soffieranno sostenuti di Libeccio con raffiche stimate sui 50-60 km/h e un conseguente aumento del moto ondoso". Domani sono attese ancora piogge su Toscana, Lazio e Campania mentre la neve imbiancherà l'arco alpino a partire dai 1800-1900 metri. Mercoledì 18 una spiccata instabilità, interesserà soprattutto il versante tirrenico centro-meridionale con rovesci sparsi. Infine giovedì 19 l'ingresso di un nuovo fronte perturbato determinerà precipitazioni localmente intense sulle regioni centro-meridionali. Nel dettaglio: - Lunedì 16. Al Nord: cieli sereni o poco nuvolosi, foschie notturne in Pianura Padana. Al Centro: nubi in aumento con precipitazioni lungo il versante tirrenico. Al Sud e sulle Isole: instabilità su Campania e Calabria, ampie schiarite sui restanti settori. - Martedì 17. Al Nord: nuvolosità irregolare con fenomeni sparsi su Lombardia orientale e Triveneto; neve sulle Alpi. Al Centro: precipitazioni in estensione sui settori tirrenici. Al Sud e sulle Isole: piogge sulla Campania, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. - Mercoledì 18. Al Nord: generale stabilità atmosferica con ampie schiarite. Al Centro: residua instabilità lungo le coste tirreniche. Al Sud e sulle Isole: nubi irregolari associate a rovesci sparsi sui litorali tirrenici, schiarite sul versante adriatico. (ANSA).