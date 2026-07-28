(ANSA) - VALDIERI, 28 LUG - Quattro escursionisti sono stati recuperati nel territorio del comune di Valdieri (Cuneo), dopo una chiamata di emergenza giunta in mattinata. Due di loro - precipitati - sono rimasti feriti in modo grave, mentre sono illesi gli altri compagni di gita. Le operazioni del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e del Soccorso alpino e speleologico Piemontese sono state avviate intorno alle 9.30 al passo del Punto Nodale, a monte del rifugio Morelli Buzzi, dove due degli escursionisti erano caduti. Sul posto, a quasi 2.800 metri di quota, è intervenuto l'elisoccorso da Cuneo che ha individuato il luogo dell'incidente e sbarcato l'équipe al completo. Il personale si è trovato di fronte a un paziente con fratture plurime alle gambe e al bacino e uno con grave trauma cranico. Poiché il politraumatizzato si presentava in condizioni più gravi, è stato stabilizzato, assicurato su una barella e imbarcato al verricello dell'elicottero con l'accompagnamento del medico per il trasferimento in ospedale. Il tecnico e l'infermiere sono invece rimasti a terra per stabilizzare il secondo infortunato e hanno chiesto supporto dell'elisoccorso da Torino, che è decollato e raggiunto la zona per il recupero e l'ospedalizzazione. Infine l'elicottero di base a Cuneo ha imbarcato il tecnico, l'infermiere e i due compagni di escursione illesi. I due pazienti sono stati ricoverati in codice rosso. (ANSA).