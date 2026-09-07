(ANSA) - JESI, 07 SET - Un operaio di 34 anni è precipitato per circa sette metri dalla copertura di uno stabilimento a Jesi (Ancona) ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso. È accaduto stamattina, poco dopo le 10, nell'azienda TreValli Cooperlat di via Piandelmedico. L'uomo, residente a Osimo (Ancona), è dipendente di una ditta esterna e stava effettuando un intervento di manutenzione all'impianto di aerazione collocato sul tetto di un capannone. Secondo le prime informazioni la caduta sarebbe stata provocata dal cedimento di un lucernario. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'eliambulanza Icaro01, un mezzo della Croce Rossa di Jesi e i carabinieri. L'elicottero è atterrato in un terreno di fronte all'ufficio tecnico della Provincia di Ancona. All'arrivo dei soccorritori il 34enne era vigile e cosciente ed è stato stabilizzato prima del trasferimento a Torrette, dove si trova in prognosi riservata. In una nota TreValli Cooperlat ha confermato l'incidente ed espresso "totale solidarietà" al lavoratore e alla famiglia, dichiarandosi a completa disposizione delle autorità competenti, con le quali sta collaborando per ricostruire la dinamica. Sono in corso gli accertamenti sulle cause della caduta. (ANSA).