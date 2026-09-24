(ANSA) - PADOVA, 24 SET - Un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile in via Goito a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore e morto a seguito della caduta. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, entrati nella struttura la notte scorsa, dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo, infatti, non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo con il cassone ancora aperto (ANSA).