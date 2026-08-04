(ANSA) - SAVIGLIANO, 04 AGO - E' morto in Francia precipitando in un fiume Michele Cerutti, di 56 anni, di Savigliano (Cuneo), tra i più noti esperti piemontesi di fotografia ferroviaria e di materiale rotabile storico. L'incidente è avvenuto lo scorso 2 agosto a Breil-sur-Roya, nelle Alpi Marittime francesi, dove si era recato per fotografare un convoglio della 'Ferrovia delle Meraviglie'. Secondo una prima ricostruzione della Gendarmeria francese, Cerutti sarebbe scivolato dalla massicciata sulla quale si era appostato per realizzare alcuni scatti, precipitando nel fiume Roya. Il corpo è stato successivamente recuperato dai soccorritori. La magistratura francese ha disposto l'autopsia. Tecnico di E-Distribuzione, Cerutti era una figura di riferimento nel panorama ferroviario italiano. Da anni collaborava come volontario con il Museo ferroviario piemontese di Savigliano e, da oltre trent'anni, con la Fondazione Fs Italiane come accudiente e accenditore di locomotive a vapore. Era inoltre presidente dell'associazione Italia on Rails e autore di numerosi articoli e pubblicazioni dedicate alla storia delle ferrovie, oltre che coautore del volume 'Binari imprevedibili'. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo ferroviario. La Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche e Museali, la rivista 'Tutto Treno' e la Fondazione Fs italiane lo hanno ricordato come uno dei massimi conoscitori del settore, apprezzato per competenza, disponibilità e passione. La data dei funerali non è stata ancora fissata. (ANSA).