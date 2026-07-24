(ANSA) - AOSTA, 24 LUG - Una escursionista di nazionalità straniera è deceduta oggi in Valle d'Aosta durante una gita in montagna, dopo essere scivolata lungo un sentiero e precipitata in un dirupo. L'incidente è avvenuto a circa 2.400 metri di quota, nella zona del Lago Licony, nel comune di Morgex, nell'alta Valle. L'itinerario non presenta particolari difficoltà tecniche. Il corpo è stato recuperato in elicottero dal soccorso alpino valdostano, mentre le operazioni di riconoscimento sono state affidate al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves-Courmayeur. (ANSA).