(ANSA) - VALDIERI, 23 OTT - Non è in pericolo di vita il 41enne francese soccorso dopo essere precipitato dal Corno Stella, sulle Alpi cuneesi a Valdieri, dove era impegnato in una scalata lungo la via De Cessole. A dare l'allarme intorno alle 12,45 è stata la sua compagna di cordata, una donna di 44 anni, anche lei di nazionalità francese. Le condizioni meteo erano pessime, con una nevicata in corso: l'infortunato ha riportato un politrauma al capo e alle gambe. È intervenuto in prima battuta il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che ha iniziato a trasportare in quota le squadre del soccorso alpino e speleologico piemontese e del soccorso alpino della guardia di finanza, insieme a un sanitario: sono state sbarcate a valle del rifugio Bozano e hanno iniziato a procedere via terra. Dopo aver raggiunto la cordata, grazie a una finestra di maggiore visibilità, hanno coadiuvato l'équipe dell'elisoccorso che in un tentativo al limite dell'operatività è riuscito a recuperare la cordata. L'uomo è stato ricoverato in ospedale a Cuneo, con un codice giallo per politrauma. Alla donna è stato assegnato un codice giallo per ipotermia. Al momento le squadre stanno scendendo dalla montagna via terra: si attende un miglioramento delle condizioni meteo per un recupero via aerea. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco che hanno fornito supporto operativo al campo base. (ANSA).