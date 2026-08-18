(ANSA) - VENEZIA, 18 AGO - Una donna di 65 anni originaria di Limena, in provincia di Padova, è morta oggi, nel primo pomeriggio, dopo essere precipitata davanti a un'amica e al marito dalla via normale al monte Agner, nel gruppo delle Pale di San Martino, nel Bellunese. È stata proprio l'amica, attorno alle 16, a contattare il 118 per chiedere aiuto. I tre stavano scendendo, la 65enne davanti al marito e all'amica, quando all'improvviso è ruzzolata sparendo nel canale roccioso sottostante. L'elicottero Falco 2 è intervenuto appena si è aperto un varco nella nebbia, individuando l'uomo che nel frattempo aveva aggiunto la moglie, un'ottantina di metri più in basso. La donna è stata subito recuperata dall'eliambulanza e portata al rifugio Scarpa, dove medico e infermiera hanno tentato inutilmente di rianimarla. L'elicottero è tornato in quota a prendere il marito e, in seguito, l'amica rimasta ferma sul sentiero, e li ha issati a bordo con un verricello di 40 metri, per sbarcarli al rifugio. Entrambi sono stati accompagnati a valle dal personale del Soccorso alpino di Agordo, arrivato allo Scarpa assieme ai Carabinieri. (ANSA).