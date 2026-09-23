(ANSA) - ROMA, 23 SET - Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento, é caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'Ares 118 è morto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro e del Nucleo investigativo, il medico legale, il pm di turno e il personale dell'ispettorato del lavoro e dell'Asl Spresal. (ANSA).