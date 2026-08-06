(ANSA) - SASSARI, 06 AGO - Una donna di 71 anni, Angela Plebe, originaria della Campania e residente a Sassari, è morta oggi dopo essere caduta per 20 metri dalla scogliera in localtà La Frana, nella costa nord ovest della Sardegna, fra l'Argentiera e Stintino. Il figlio 34enne, con cui la donna stava facendo una passeggiata lungo i sentieri naturalistici della zona, è rimasto ferito nel tentativo di salvarla dalla caduta, ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto è intervenuto il 118, con anche l'elicottero Areus: quando hanno raggiunto la donna, era viva e cosciente. Poi le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate ed è morta. Sull'episodio, gli agenti della Squadra mobile della questura di Sassari hanno svolto le dovute verifiche per accertare la dinamica e le cause dell'incidente. (ANSA).