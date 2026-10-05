(ANSA) - VALENZA, 05 OTT - Un uomo di 73 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone nella zona industriale di Valenza (Alessandria). Lo fa sapere stamane l'ufficio stampa della Centrale 118, precisando che l'infortunio risalirebbe al pomeriggio di ieri e che il corpo è stato rinvenuto in serata. A dare l'allarme la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rincasare. Sul posto anche carabinieri e Spresal. Secondo le prime informazioni, G.R., titolare dell'azienda e proprietario del capannone, sarebbe stato impegnato in alcuni lavori di pulizia delle grondaie. Improvvisamente, il lucernario avrebbe ceduto, facendo precipitare l'uomo. (ANSA).