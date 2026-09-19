(ANSA) - VICENZA, 19 SET - Precipitata sulla Ferrata "delle Anguane" a San Pietro Valdastico (Vicenza) e muore. La vittima è un turista tedesco di 41 anni. Il Soccorso alpino di Arsiero (Vicenza) è intervenuto dopo aver ricevuto le chiamate da diversi testimoni, che avevano assistito all'incidente. Seguendo il tratto attrezzato con altre due persone l'escursionista, secondo le ricostruzioni, è caduto precipitando per oltre cento metri e finendo nel bosco sottostante. I soccorritori sono saliti all'attacco della ferrata e hanno rinvenuto degli oggetti appartenuti all'uomo e poi il corpo. Sul posto l'elicottero di Padova emergenza che ha calato un medico che ha constatato il decesso dell'escursionista. (ANSA).