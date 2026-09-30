(ANSA) - MILANO, 30 SET - Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale in una frazione di Robecco sul Naviglio (Milano). L'uomo sarebbe precipitato da una altezza di circa otto metri. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Sul posto, insieme al personale del 118, i vigili del fuoco di Legnano e Abbiategrasso, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Sulla dinamica dell'incidente indagano carabinieri e polizia locale. (ANSA).