(ANSA) - COSTACCIARO (PERUGIA), 14 LUG - Sono partiti praticamente in contemporanea da due punti opposti della montagna, entrambi dai margini della stessa strada, gli incendi che stanno interessando i boschi divampati all'interno del territorio del Parco Regionale del Monte Cucco. Secondo quanto risulta all'ANSA anche se ancora non c'è alcuna indicazione ufficiale il sospetto è che i roghi possano avere avuto origine dolosa. Sul posto anche il presidente dell'Ente parco Giampiero Fugnanesi che si è tenuto in contatto con la presidente della Regione Stefania Proietti. Entrambi i roghi si sono sviluppati in zone particolarmente impervie e difficili da raggiungere via terra, localizzati nelle aree sovrastanti i comuni di Costacciaro e di Scheggia e Pascelupo. Venerdì scorso le fiamme aveva bruciato una trentina di ettari di pascolo e area boscata nella zona di Sigillo. Un altro incendio boschivo anche nei giorni precedenti a Scheggia. Tutti all'interno del Monte Cucco. (ANSA).