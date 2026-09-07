(ANSA) - ROMA, 07 SET - Il Cda di Poste ha deliberato di incrementare il corrispettivo dell'Offerta su Tim mediante il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro pari a 0,30 euro per ciascuna azione Tim portata in adesione all'Offerta. Lo comunica la società in una nota. "Pertanto - annuncia - per ciascun titolo portata in adesione, il corrispettivo sarà incrementato della componente aggiuntiva in denaro e sarà complessivamente costituito da 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione e la componente in denaro già prevista dal documento di offerta, pari a 1,67 euro, incrementata di 0,30 euro, e quindi pari a complessivi 1,97 per azione". Poste ha annunciato inoltre di rinunciare alla Condizione Soglia per l'offerta su Tim. "Pertanto - spiega in una nota - acquisterà tutte le azioni oggetto dell'offerta portate in adesione anche qualora si trattasse di un quantitativo inferiore al 66,67% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente". Poste ricorda nel comunicato che il periodo di Adesione terminerà alle ore 17.30 di venerdì 11 settembre 2026. (ANSA).