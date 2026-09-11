(ANSA) - MILANO, 11 SET - L'opas su Tim lanciata il 20 luglio si è chiusa oggi portando Poste a detenere il 66,63 per cento del capitale del gruppo telefonico. Nel rush finale le adesioni sono balzate dal 21% di giovedì al 58,2297% delle azioni oggetto di offerta. Nell'ultima giornata sono state apportate 635.897.378 azioni che portano l'adesione complessiva a 993.608.722 azioni. I titoli hanno chiuso l'ottava di scambi a Piazza Affari in rialzo. Tim ha guadagnato l'1,82% a 7,62 euro e Poste l'1,92% a 26,06 euro, portando leggermente a premio l'offerta (che vale ai prezzi attuali 7,65 euro, composta da 1,97 euro cash e un concambio a 0,218) (ANSA).