(ANSA) - CASERTA, 26 AGO - Era in sella alla sua bici e stava percorrendo via Castel Volturno, a Mondragone, quando è stato travolto da una auto alla cui guida c'era un uomo di 52 anni di Baia Domizia che, secondo gli accertamenti dei carabinieri, era al volante sotto l'influenza di alcool e droga. Per un giovane di 23 anni, originario del Nepal e regolarmente presente sul territorio italiano, residente a Mondragone, non c'è stato nulla da fare, nonostante sia stato soccorso dal 118 e poi trasferito all'ospedale Pineta grande. I militari dell'Arma hanno arrestato il conducente della vettura: deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'allarme è scattato a seguito di una segnalazione alla centrale operativa, poi l'intervento dei carabinieri e del personale sanitario del 118. Secondo quanto ricostruito dai militari, anche sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, l'automobilista si era allontanato dal luogo dell'incidente a bordo del suo Doblò, all'interno del quale si è poi nascosto parcheggiando dietro una zona di canneto. Ed è qui che stato bloccato dai carabinieri. Trasferito in una struttura sanitaria e sottoposto ad esami, l'uomo è risultato con un tasso alcolico superiore ai limiti di legge e positivo alla cocaina e alla cannabis. Il 52enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La salma del giovane è ora all'istiuto di medicina legale di Caserta, dove sarà effettuata l'autopsia. (ANSA).