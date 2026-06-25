(ANSA) - SAN JUAN, 24 GIU - La governatrice di Porto Rico, Jenniffer González, ha invitato la popolazione alla calma dopo l'allerta tsunami emessa in seguito alle due scosse di terremoto di magnitudo 7,1 e 7,5 che hanno colpito oggi il Venezuela. In un video pubblicato sui social, González ha spiegato che l'avviso riguarda la possibile formazione di forti correnti marine lungo le coste dell'isola, in particolare nella fascia meridionale, con effetti che potrebbero tuttavia interessare l'intero arcipelago. L'allerta è stata diramata dal Sistema statunitense di allerta tsunami dopo il sisma registrato nei pressi della costa venezuelana. La governatrice ha esortato residenti e turisti a lasciare immediatamente il mare e le zone balneari fino a nuovo avviso. Anche il Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti a San Juan ha raccomandato di allontanarsi da spiagge, porti e marine e di seguire esclusivamente le indicazioni delle autorità. (ANSA).