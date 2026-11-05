(ANSA) - WASHINGTON, 05 NOV - Un portavoce del dipartimento di Stato americano ha definito le notizie secondo cui il segretario di Stato Marco Rubio starebbe pensando di dimettersi come "fake news del tutto infondate". Dylan Johnson, ex funzionario della campagna elettorale di Donald Trump che ha prestato servizio anche nell'ufficio comunicazione della Casa Bianca, ha respinto le indiscrezioni, riportate sia dall'Independent che da Bloomberg su un possibile passo indietro di Rubio in vista di una sua eventuale candidatura alle primarie repubblicane per le presidenziali del 2028. "Si tratta di fake news totali e assolute, basate sulle parole di fonti anonime. Roba da tabloid", ha dichiarato Johnson a Bloomberg. (ANSA).