(ANSA) - BERLINO, 07 AGO - Il ceo di Porsche Auomobil Holding, Hans Dieter Poetsch, va in pressing su Vw, affinché prenda velocemente le decisioni relative al taglio dei posti e alla chiusura delle fabbriche. "Il gruppo Vw si trova davanti a una svolta storica. Sulle decisioni attuali è in gioco il futuro di Volkswagen", ha affermato a Stoccarda, commentando i numeri in rosso della casa d'auto di lusso, che ha registrato 2, 2 miliardi di perdite nei primi sei mesi del 2026. "Quanto più a lungo saranno rimandate le decisioni, tanto maggiori saranno i problemi", ha aggiunto. Il colosso di Wolfsburg ha paventato la chiusura di 4 fabbriche e il taglio di 50 mila posti, ma i piani di risparmio hanno sollevato una massiccia resistenza fra i dipendenti di Vw e nel consiglio di fabbrica. "Quanto più a lungo saranno rimandate le decisioni, tanto maggiori saranno i problemi", ha aggiunto. (ANSA).