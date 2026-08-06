(ANSA) - ROMA, 06 AGO - "Accolgo con piacere il parere tecnico per il ponte sullo Stretto di Messina espresso dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che fa seguito a una lunga e approfondita istruttoria che ha riguardato l'intero progetto definitivo dell'Opera, seguendo in maniera estensiva le previsioni del Decreto Legge 32/2026. Adesso esamineremo con i nostri tecnici e progettisti le osservazioni che accompagnano il parere, per dare pronta risposta tecnica e consentire al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di trasmettere al Dipe (Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) la documentazione del progetto per l'iscrizione all'Ordine del Giorno del Cipess per la prevista nuova delibera". Così all'ANSA l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci . "Ringrazio il presidente Massimo Sessa e l'intero Consiglio Superiore per il grande impegno profuso nell'attività di esame che ha riguardato in modo progressivo e specialistico tutti i principali aspetti ingegneristici dell'opera. Stretto di Messina ha assicurato la massima e doverosa collaborazione insieme ai progettisti del Contraente generale Eurolink, a Parsons Transportation Group quale Project Manager Consultant, all'Expert Panel, organo a supporto della Stretto di Messina per le attività tecnico-specialistiche", ha aggiunto Ciucci. (ANSA).